Organisatie GP Rik Van Looy levert eieren en nieuw biertje af aan voormalig klooster: “En dan nu maar hopen op mooi koersweer zaterdag”

Herentals KSKS Herentals laat trainers en afgevaar­dig­den kennis maken met EHBO: “Deze mensen staan het dichtste bij de spelertjes”

In de kantine van voetbalclub KSKS Herentals luisterden donderdagavond tientallen trainers en afgevaardigden van de vereniging naar twee studenten die een prototype voor een EHBO- en reanimatieset voor een jeugdvoetbalclub uitwerkten. Het is de bedoeling om iedereen in de club vertrouwd te maken met het toedienen van de eerste nodige zorgen bij een noodgeval of blessure.

9:32