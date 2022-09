Organisatie GP Rik Van Looy brengt eieren en nieuw biertje naar voormalig klooster: “En dan nu maar hopen op mooi koersweer zaterdag”

Gierle/Tielen Chauffeur zonder rijbewijs en onder invloed van drugs opgepakt na wilde achtervol­ging: "Snelheden tot 100km/u in bebouwde kom”

De politie in Turnhout heeft maandagavond na een wilde achtervolging een autobestuurder aan de kant kunnen zetten. De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag in het centrum van Gierle. Hij kon in Tielen worden opgepakt. De man reed zonder rijbewijs én onder invloed van drugs.

