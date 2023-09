OPROEP. Wat denk jij van de Netelandfusie? Voel jij je al een echte Netelander of ben je opgelucht dat de plannen (tijdelijk?) zijn afgeblazen?

MIJN DORP. Cafébaas Jo Helsen (49) over zijn Noorder­wijk: “Toen we als Lier­se-fans in ’97 toekwamen, werden we zelf als kampioenen ontvangen”

Koersgek, bierliefhebber, altijd bezig met nieuwe initiatieven en boegbeeld van Café Welkom in Noorderwijk. Zo kennen vele inwoners van het dorp Jo Helsen (49). Ook al woont hij ondertussen in Oevel, de Herentalse deelgemeente zit voor eeuwig in zijn hart. “De moord op Juf Mieke. Het kan dus overal, ook in een klein dorp als Noorderwijk.”