Ophaling papier en karton verschoven door nationale staking

Kempen Veertig Kempense restau­rants behalen score in nieuwe restaurant­gids Gault & Millau: enige nieuwkomer is U-Ziel in Geel, De Pastorie behaalt opnieuw hoogste score in de Kempen

Gault & Millau heeft één Kempense nieuwkomer opgenomen in haar restaurantgids. Het gaat om U-Ziel in Geel. Daarnaast kregen een aantal zaken ook een hogere quotering als vorig jaar en zijn er ook nog een hele reeks blijvers. De culinaire mekka’s in de Kempen zijn Geel, Turnhout en Kasterlee. In totaal prijken er 40 Kempense restaurants in de gids. De Pastorie in Lichtaart krijgt opnieuw de hoogste score met 16 op 20.

7 november