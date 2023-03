Opgelet: Valse e-mails doen ronde in Herentals

De valse e-mails worden verstuurd vanuit de naam van Doma Incasso, die bedrijven aanschrijft in naam van stad Herentals. “Het gaat hier om phishing”, klinkt het. “Het gebeurt door cybercriminelen, dus ga hier zeker niet op in.”

De valse mails worden verzonden vanuit fixdebt.services@outlook.com of een variatie hierop. Noch de stad Herentals noch Doma Incasso zijn verbonden aan deze e-mails zo blijkt. Hebt u schade geleden door phishing? Dien dan altijd klacht in bij de politie. Stuur het bericht zeker ook naar verdacht@safeonweb.be. Meer info over phishing vind je op deze link.