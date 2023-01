Opening Lokaal Dienstencentrum Morkhoven op 8 februari

Herentals Vrijwilli­gers gezocht om fietsles­sen voor volwasse­nen te ondersteu­nen

Houd je van fietsen, ben je sociaal en leer je anderen graag iets bij? Of ben je iemand die graag zorgt, toezicht houdt en speelt met kinderen? Dan ben je misschien wel de geschikte vrijwilliger voor de fietslessen voor volwassenen in Herentals die in maart van start gaan.

24 januari