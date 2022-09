Open atelierdagen bij Herentalse academie

Kasterlee Verhoogde PFAS-waar­den op voormalige brandweer­si­tes in Kasterlee en Tielen

Aan de voormalige brandweerkazernes aan Binnenpad in Kasterlee en Tielendorp in Tielen zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en de bodem. Buurtbewoners krijgen een brief met maatregelen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

30 augustus