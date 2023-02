Onthulling nieuw standbeeld Herentalse Keizer bolt richting eindmeet: “Rik Van Looy verdient bronzen exemplaar, geen ‘plastieken’”

Kasterlee Gemeente zoekt creatief talent om elektrici­teits­kas­ten in een hip kleedje te steken

Het lokaal bestuur van Kasterlee laat de elektriciteitskasten verfraaien en is hiervoor op zoek naar lokaal creatief talent. Al wie out of the box zijn/haar kunstzinnig of fotografisch talent wil uitstallen kan zich voor 14 maart kandidaat stellen. Er zal ook een wandelroute komen langs de gepimpte kasten.

6 februari