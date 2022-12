Ontharde voortuin van Herentalsenaars wint hoofdprijs in campagne 'Van tegel naar egel’: “Fijn als onze tuin een tikkeltje inspiratie biedt aan anderen”

‘Van tegel naar egel' werd vorig jaar in het leven geroepen door plattelandsvereniging Landelijke Gilden, vereniging voor tuinaannemers Groen Groeien, Sint- Fiacre en AVBS (de sierteelt- en groenfederatie van Boerenbond) met steun van VLAM en FERM. Deze verenigingen sloegen de handen in elkaar om Vlaamse tuinen te ontharden en te vergroenen. Een ontharde tuin heeft immers tal van voordelen: een betere waterhuishouding, meer biodiversiteit, meer comfort door extra schaduw op warme dagen, verhoogd mentaal welzijn door een groene omgeving en meer leven in de tuin.

Of er ook daadwerkelijk egeltjes naar de ontharde tuinen komen, da’s nog maar de vraag. Paul en Liesbeth uit Herentals hebben alvast flink hun best gedaan. Ze braken na aankoop van hun rijwoning in de Keizerstede de beklinkerde voortuin uit om al die verharding te vervangen door een waterdoorlatend alternatief. Hun ontwerp lieten ze vakkundig uittekenen door hun overbuur, die werkzaam is als architect. De werken zelf lagen in de handen van Pauls zoon, een tuinaannemer. Het resultaat is een prachtige tuin, waarvan de ene helft bedekt is met een waterdoorlatende chape met daarop een fijne kiezel. De andere helft kreeg een groene invulling met planten, struiken en een kleine boom.