Ontdek Kleine Nete, drinkbare Maas en het leven van otters tijdens Vlaamse Waterdagen en Netedagen

Op 17 maart is er de Filmvoorstelling Drinkbare Maas in de Kapel in Herentals. In de film maak je kennis met Li An Phoa tijdens haar voettocht van duizend kilometer langs de Maas. Ze stapt van de bron in Frankrijk tot aan de monding van de rivier in de Noordzee. Dit kan misschien een inspiratie vormen voor de Kleine Nete? Li An Phoa komt er na de film graag over napraten.