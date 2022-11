Online veiling voor oude machines van stadsdiensten

westerlo Kasteel de Merode wordt weer omgetoverd tot kerstpa­leis voor Kerstmagie: “Het wordt een samenspel tussen acteurs en techniek”

In het kasteel de Merode in Westerlo gonst het momenteel van de bedrijvigheid, want de vele vrijwilligers zijn druk in de weer met het aanbrengen van schitterende kerstversieringen voor de zevende editie van Kerstmagie, van 3 tot 23 december. Na de corona-editie zijn acteurs weer van de partij, maar de audiovisuele elementen van de vorige editie bleven wel behouden. “Dit wordt de schoonste Kerstmagie ooit”, glundert regisseur Luc Stevens.

10 november