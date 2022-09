Ongeval op E313 ter hoogte van Herentals richting Hasselt: afrit versperd door geschaarde vrachtwagen

Geel Buiten­school­se kinderop­vang De Bengelben­de zoekt vrijwilli­gers

De buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende, die op vier locaties in Geel gevestigd is, is op zoek naar vrijwilligers met een hart voor kinderen. De Bengelbende zorgt voor de nodige begeleiding en vorming.

7 september