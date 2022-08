Onderhoudswerkzaamheden in bossen rond Toeristentoren

Interne bosranden

In een bos zijn niet alleen de levende bomen van belang. Ook ‘dood hout’ is nodig voor planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën die het als woonplaats of voedselbron gebruiken. Een derde van de dieren en planten in een bos is afhankelijk van dood hout, als voedingsbron of nest- of schuilplaats. Daarom blijven op sommige plaatsen dode bomen staan. Ook de takken blijven na het bosonderhoudswerk liggen. De boswerkzaamheden zijn voor het eind van het jaar beëindigd. Tot dan is er hinder voor de bosgebruikers. Voor meer info kunt u terecht bij taxandria@vlaanderen.be.