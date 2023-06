Omstaanders proberen vuur te blussen met frituurolie

Woensdag buitenzwem­bad bij het Netepark geopend

Na succes van vorige zondag is ook woensdagmiddag het buitenbad van het Netepark in Herentals geopend. Deze extra openingsdagen zijn enkel mogelijk omdat er voldoende redders gevonden werden om alles in de gaten te houden. Het buitenzwembad is morgen geopend tussen 14 uur en 21 uur.