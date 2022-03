Noorderwijk schrikt op na bekentenissen over moord Juf Mieke: “Het kan zelfs zijn dat de dader hier ooit aan de toog zat”

Herentals/NoorderwijkNu de vermoedelijke dader van de moord op Juf Mieke uit Noorderwijk opgepakt is, gaat het onderwerp weer vlot over de tongen in de Herentalse deelgemeente. Gisterenavond legde een 37-jarige ex-leerling, die nu in Berchem woont, bekentenissen af bij de speurders. Cafébaas Jo Helsen is ondersteboven van de gebeurtenissen. “De moord gaat hier al meer dan een jaar over de lippen aan de toog. Nu blijkt dat het een ex-leerling is, kan het zelfs zijn dat hij hier ooit aan de toog zat. Gerellig!”, vertelt hij.