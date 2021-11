Noorderwijk baadt opnieuw in het licht voor juf Mieke: “Zoveel vragen blijven nog steeds onbeantwoord”

Zorgjuf Mieke Verlinden (59) werd op 10 november 2020 op klaarlichte dag vermoord in haar eigen woning met maar liefst 101 messteken. Haar man Michel Peeters ontdekte haar levenloze lichaam in de keuken toen hij thuiskwam van zijn werk. De politie startte meteen een onderzoek, maar dat leverde nog maar bitter weinig resultaat op. Ondanks recente poging om een doorbraak te forceren, zit de zaak muurvast. Een jaar later blijven de mensen van Noorderwijk nog steeds achter met dezelfde vragen: wie heeft deze gruwelijke daad op zijn geweten, en vooral waarom?

“Zoveel vragen blijven nog steeds onbeantwoord. De moord op juf Mieke, het leeft nog altijd heel sterk in het dorp en onze school”, zegt directeur Guy Verrezen. “Mensen zeggen banger te zijn dan vroeger. De deur sneller op slot te doen, uit angst voor wat er gebeurd is. Het zijn wel vooral de volwassenen die er erg bij stilstaan, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat heel veel van onze leerlingen Mieke nog hebben gekend”, vertelt hij. “Omdat het nu exact een jaar geleden is, hebben we de leerlingen gevraagd om allemaal een herinnering van juf Mieke op te schrijven. Ze hebben ook allemaal een potje geknutseld of versierd om tijdens de lichtjeswandeling buiten te zetten of mee te nemen als lantaarntje”, vertelt hij. “Die lichtjeswandeling is er gekomen in samenspraak met de familie van Mieke. We willen haar op deze trieste dag nogmaals in het licht zetten, zodat mensen ook troost mogen vinden bij elkaar.”

Volledig scherm De nieuwe lichtsculptuur voor 't Klavertje. © Liese Demeulenaere

Daarnaast heeft de school samen met de familie ook een lichtsculptuur laten maken door dorpsgenoot Peter Snijder. Het kunstwerk van een groen en roos klavertje kreeg de naam ‘Nooit vergeten’ en staat in de voortuin van de school. “Het kunstwerk is een eerbetoon aan juf Mieke, maar wil ook troost bieden aan alle inwoners van Noorderwijk die hun geliefden veel te vroeg of plotseling hebben moeten afgeven”, legt hij uit. “De teamleden en de familie van juf Mieke zelf vonden het allebei zeer belangrijk om de betekenis breder te trekken, want een groot verlies kan iedereen overkomen, zij het door een ongeval, ziekte of ander leed. Met het kunstwerk willen we de nabestaanden toch wat hoop en licht geven.”

Kleine groepjes wandelaars houden alvast even halt in het groene en roze licht van het kunstwerk om juf Mieke te herdenken. Achter het lichtsculptuur wiegen talloze kaartjes met herinneringen aan de betreurde juf. Het muurtje voor de school is versierd met kaarsjes, die flikkeren in de kille herfstwind. Het is een plekje om stil van te worden. “Ze wordt zo ontzettend gemist. Laat ons hopen dat de dader nu eindelijk eens gevat wordt”, klinkt het bij enkele passanten. “Het zal je vrouw, zus of mama maar zijn (stil). Het valt gewoon niet te begrijpen.” Het onbegrip en het verdriet zijn een jaar na Miekes overlijden duidelijk nog steeds even groot.

Volledig scherm Lichtjes voor juf Mieke. © Liese Demeulenaere

De oproep van school 't Klavertje om voor haar opnieuw een lichtjeswandeling te organiseren wordt dan ook warm onthaald. Net als bij de wake vorig jaar lijkt wel heel Noorderwijk op de been. Honderden wandelaars laten zich leiden door de duizenden kaarsjes en lampjes die de weg verlichten. In de Ghellincklaan klinkt een zachte accordeon en even verder in de straat baadt het troostplekje in het licht. Maar de meeste lichtjes branden in de Fabiolastraat, bij het huis van juf Mieke zelf. Ondanks de vele wandelaars is het er akelig stil. Één ding is zeker: juf Mieke leeft voort in de harten van Noorderwijk.

Volledig scherm Wandelaars houden halt voor 't Klavertje, het schooltje waar Juf Mieke jarenlang lesgaf. © Liese Demeulenaere

