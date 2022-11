Ninke (14) zingt liedjes op speelplaats voor De Warmste Week: “Deelname aan ‘I can see your voice’ zette alles in stroomversnelling”

HerentalsMet het eindejaar in zicht komen de evenementen ten voordele van de Warmste Week van Studio Brussel volop in de kijker te staan. Zo ook in Morkhoven bij Herentals waar de 14-jarige Ninke Belmans komende zaterdag mensen ten volle laat genieten van de schoonheid van haar zangstem.

De 14-jarige Ninke Belmans nam in september van dit jaar nog deel aan het vtm-programma ‘I can see your voice’. Bij haar deelname was de jongedame uit Morkhoven bij Herentals nog maar een klein jaar op hobby-niveau bezig met muziek en dan vooral met haar zangkunsten. Ze twijfelde echter niet, nam een sprong in het diepe en nam deel aan de audities voor het programma.

Quote Ondertus­sen heeft Ninke de smaak helemaal te pakken en zo kwam het idee iets voor De Warmste Week te organise­ren Vicky Van den Brande (mama Ninke)

Uiteindelijk haalde ze de uitzending op televisie en liet Vlaanderen genieten van haar stem. “Ondertussen heeft Ninke de smaak van het zingen helemaal te pakken en zo begon bij haar het idee te rijpen om naar aanleiding van de Warmste Week een evenement te organiseren. Niet veel later ging de bal aan het rollen”, vertelt haar mama Vicky Van den Brande.

Musical

Ninke volgde vorig jaar een musicalopleiding aan de muziekacademie in Herentals. Toen werd nog meer duidelijk dat zingen en muziek haar passie is. Bij gevolg deed ze in juni een toelatingsexamen voor de muziek opleiding in het Heilig Graf in Turnhout met als specialisatie musical. Haar zangkunsten werden er al snel geapprecieerd en ondertussen loopt de Morkhovense jongedame dagelijks school in het Turnhoutse.

Volledig scherm De affiche van 'A Tribute To The Warmste Week' van Ninke Belmans uit Morkhoven bij Herentals © rv

Komende zaterdag vindt het evenementje ‘A tribute to the Warmste Week plaats op de speelplaats van de lagere school van vbs De Wegwijzer aan de Rode Leeuwstraat in Morkhoven. “Vanaf 15 uur is iedereen doorlopend welkom voor een lekker drankje, hapje, sfeer en gezelligheid op de speelplaats”, klinkt het verder. “Ninke zal elk uur een twintigtal minuten het beste van zichzelf geven en dat tot 23 uur. Af een toe zingt ze een mooi duet met haar klasgenoot en tevens vriendin Emma, die ooit deelnam aan the Voice Kids. Op de momenten dat Ninke niet zingt staat er achtergrondmuziek op.”

Warme gezelligheid

De opbrengst van A Tribute to the Warmste Week in Morkhoven gaat integraal naar de Warmste Week. Aarzel dus niet en zak zaterdag af richting de speelplaats van vbs De Wegwijzer voor leuke muziek en warme gezelligheid. De Warmste Week en ster van de dag Ninke zijn je nu al dankbaar!

