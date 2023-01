Nieuwjaarsdrink zorgt voor afgesloten Beukenlaan

Deerlijk/Geel BINNENKIJ­KER. Jérémie Vrielynck trekt naar Geel en gunt ons een blik in zijn nieuwe thuis: “De muziekstu­dio was mijn prioriteit”

Jérémie Vrielynck is West-Vlaming af. Tenminste als we enkel op zijn woonplaats afgaan. De 22-jarige zanger, songwriter en producer liet Deerlijk achter zich, om zich in Geel te vestigen. In het huis dat hij samen met zijn vriendin kocht, richtte hij een luxueuze opnamestudio in. Wim Soutaer en Erik Goossens zijn maar enkele van de artiesten die al met de jonge producer samenwerkten. “De studio heeft het grootste deel van ons budget opgeslorpt, de rest van het huis moet nog wat ‘wachten’.”

