Nieuwe sporthal Noorderwijk eindelijk op komst: “Start werken begin volgend jaar, klaar tegen einde 2023”

Sportievelingen wachten al jaren op een nieuwe sporthal in de Herentalse deelgemeente Noorderwijk. Uiteindelijk zal de sporthal er dan toch komen tegen het einde van volgend jaar. Het was een moeilijke bevalling, maar na jaren zoeken is er een oplossing gevonden. “Het was zeer moeilijk om een geschikte grond te vinden, laat staan aan te kopen. Omdat de huidige sporthal in slechte staat was, drongen nieuwe sport- en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Noorderwijk en Morkhoven zich meer en meer op", weet schepen Eva Brandwijk (N-VA). “In het bestuursakkoord 2020-2025 is een nieuwe sporthal voor Morkhoven en Noorderwijk een topprioriteit. We zijn dan ook heel blij dat we nu kunnen bevestigen dat de sporthal er nu eindelijk gaat komen.”