Nieuwe spoorwegbrug wordt op oever Albertkanaal in elkaar gezet

Wie dezer dagen in Herentals over het Albertkanaal de brug van de Lierseweg nam, heeft het waarschijnlijk al gezien. Enkele hoge pilaren en boogvormige constructies worden er op de oever naast het kanaal naarstig in elkaar gezet door werklui. Het gaat om de toekomstige spoorwegbrug die vlakbij over het Albertkanaal geplaatst zal worden.

Omdat er voldoende plaats is vlakbij de uiteindelijke positie voor de brug wordt de nieuwe brug ter plaatse in elkaar gezet. De brug zal, wanneer ze klaar is in de zomer, vlak naast de oude spoorwegbrug gelegd worden. In normale omstandigheden zal die oude brug nog voor nieuwjaar tegen de vlakte gaan om later plek te maken voor een fietsersbrug.