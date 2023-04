Voetbal eerste provinciale Ternesse stelt in de slotminuut het titelfeest uit van Berg en Dal: “Het was bijzonder jammer”

In eerste provinciale is de kampioen nog niet gekend. Leider Berg en Dal had, twee speeldagen voor het einde, nog één punt nodig. Dat blijft ook zo aan de vooravond van de laatste speeldag. De Kempische formatie liep in Ternesse tegen de vijfde nederlaag van het seizoen aan.