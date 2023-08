Nieuwe spoorbrug wordt zondag boven Albertkanaal geplaatst

Politie betrapt 10 personen in wagen voor 5 tijdens verkeers­con­tro­le

De politiezone Regio Turnhout organiseerde woensdag een verkeerscontrole in Beerse en Kasterlee. In een van de wagens deed de politie een bijzondere vaststelling: er zaten drie volwassenen en zeven kinderen in, terwijl er maar vijf zitplaatsen waren. Op dergelijke inbreuk staan boetes tussen 240 en 4.000 euro.