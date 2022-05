Nieuwe afvalstraat bij basisschool Arkades dankzij steun Brico

“Een professionele jury koos ook nu weer 20 winnende ‘Klushelden’. We willen hen de middelen geven om hun creativiteit op hun schoolgebouw los te laten. Het is belangrijk om de vele verouderde scholen aan te pakken. Iets creëren of opbouwen, geeft in het digitale tijdperk alleen maar meer voldoening. Samen klussen schept een band én het leidt uiteraard tot mooie resultaten”, klinkt het bij Rudi Schautteet van Brico & BricoPlanit.

De Vrije Basisschool Arkades in Herentals stak de handen al uit de mouwen en bokste een afvalstraat in mekaar. In de afvalstraat kunnen de leerlingen hun afval makkelijk recycleren. Daarnaast leren de kinderen nu ook hoe ze groenten en fruit moeten groeien in hun eigen moestuintje. “De hulp van Brico was cruciaal voor ons”, zegt Nico Verwimp, oudercomité Arkades. “Samen met de helpende handen van het oudercomité en leerkrachten hebben we onze kinderen een afvalstraat kunnen geven en een grote verwonderde glimlach op hun gezicht getoverd. Daar doen we het tenslotte voor.”