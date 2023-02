Neteland-gemeenten gaan gezamenlijk voor nieuw zwembad, maar beslissing valt pas volgende legislatuur: “Voorkeur voor nieuwbouw in plaats van renovatie”

Van de acht gemeenten die enkele jaren geleden gesprekken waren aangegaan om de zwembaden van het Netepark in Herentals gezamenlijk te renoveren zijn er nog vijf overgebleven. De vijf Neteland-gemeenten - Herentals, Olen, Grobbendonk, Vorselaar en Herenthout - willen samen gaan voor een vernieuwd Netepark, waarbij een renovatie of volledige nieuwbouw tot de mogelijkheden behoren. Kasterlee, Nijlen en Lille haakten uiteindelijk af. De knoop in het dossier wordt wel pas volgende legislatuur doorgehakt.

De renovatie van de zwembaden van het Netepark stond aanvankelijk in de meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Herentals, maar na een grondige analyse bleek het niet haalbaar om het Netepark verder lokaal te exploiteren en renoveren. Een bredere samenwerking drong zich op, zeker aangezien het Netepark veelvuldig bezocht wordt door burgers en scholen vanuit de hele regio. Begin 2020 vond een eerste verkennend overleg plaats tussen de vijf Neteland-gemeenten, Kasterlee, Nijlen en Lille.

Elke gemeente gaf aan een samenwerking te zien zitten, wat leidde tot de oprichting van een stuurgroep. Die bracht de behoeftes van elke gemeente in kaart en liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren. In de aanloop naar die studie stapte de gemeente Lille evenwel uit het traject, aangezien het bestuur besliste om zelf hun zwembad te vernieuwen. Ook Kasterlee doet niet meer mee, omdat het in de toekomst beroep wil doen op het zwembad van Lille. Tijdens de haalbaarheidsstudie bevestigde de stuurgroep de keuze voor één hoofdzwembad in het Netepark. Zo viel ook Nijlen nog af, omdat de gemeente geografisch te ver ligt.

Intentieverklaring

Op de agenda van de gemeenteraden van de vijf resterende gemeenten ligt de komende weken een intentieverklaring tot samenwerking voor ter goedkeuring. Zo willen de gemeentebesturen het reeds gemaakte huiswerk verankeren voor de toekomst, maar nadien ligt het traject wel even stil.

“We hebben in deze legislatuur nog maar twee jaar te gaan. Het leek ons veiliger om de nieuwe besturen die na de verkiezingen aan zet zijn de krijtlijnen verder te laten uitzetten”, zegt de Herentalse schepen van Sport Eva Brandwijk (N-VA). “Dit is een heel goed begin, dat dan volgende legislatuur verder uitgewerkt kan worden.”

Volledig scherm © RV

Renovatie of nieuwbouw

Voorlopig worden er dus nog geen knopen doorgehakt. De keuze van het scenario, de bijhorende beheersvorm en het aandeel van elke partner wordt verder besproken aan het begin van de volgende legislatuur. Er blijven nog twee scenario’s over: ofwel een grote renovatie van de huidige zwembaden van het Netepark, ofwel een volledige nieuwbouw op het huidige perceel.

“Welk scenario het wordt kunnen we nog niet zeggen”, vervolgt Brandwijk. “Als ik mag kiezen, en er is geld voor, ga ik wel voor de nieuwbouw. Qua oppervlakte zou die een beetje groter zijn dan het huidige zwembad, maar aan een grote uitbreiding is ook geen behoefte. Het gaat vooral om verouderingsproblemen. Zwembaden gaan 20 à 25 jaar mee en het Netepark is nu 20 jaar oud.”

IJspiste

Volgens de schepen hoeft het evenwel geen probleem te zijn dat de vernieuwing op zich laat wachten. “We hebben het huidige Netepark laten screenen en dat viel goed mee, omdat we als goede huisvaders altijd goed onderhoud hebben uitgevoerd. Er kunnen enkele kleine herstellingen gebeuren, maar we gaan er nu niet te veel geld in steken wetende dat we op termijn gaan voor die grondige vernieuwing.”

Mogelijk kan het nieuwe zwembad er eind volgende legislatuur staan. Bij de bepaling van de locatie wordt er ook gedacht aan de plannen voor een nieuwe ijspiste. “Daarvoor zijn we ook bezig met een haalbaarheidsstudie. Het zou een goed idee zijn om de ijspiste qua energie te laten samenwerken met het zwembad. In dat geval zou het beter zijn om het zwembad een beetje meer richting het sporthotel te bouwen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.