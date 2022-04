Neteland gaat strijd aan met vluchtige snuifmiddelen

Westerlo Dieven stelen aanhangwa­gen en panlatten

Dieven hebben tijdens het paasweekend hun slag geslagen in de Industrieweg in Heultje (Westerlo). Ze gingen er aan de haal met een aanhangwagen die in de buurt van een woning geparkeerd stond. De daders zijn spoorloos. Nog in Westerlo werd er ook een diefstal van panlatten gepleegd. Dat gebeurde op een bouwwerf in de Ernest Claesstraat in Voortkapel.

19 april