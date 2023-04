NET OPEN. Running Store loopt met derde winkel Herentals binnen: “Persoonlijke aanpak maakt het verschil bij de klanten”

Gepensio­neerd kunstleer­kracht neemt op 1 mei afscheid met ‘Exclusieve Howes­maaans Reünie’: “In de jaren 90' waren de modeshows beetje avant la lettre”

Op 1 mei vindt in de Kapel te Herentals een merkwaardige reünie plaats. Gretel Huysmans, kunstleerkracht aan het kOsh nodigt al haar voormalige studenten uit die ooit meeliepen in de legendarische modeshows van het Francesco Paviljoen. 22 jaar lang, tussen 1990 en 2012, vond deze show plaats. ‘Den Howesmaans’ roept iedereen die er ooit bij was als model op om af te zakken: “Showbeesten nog eens samenbrengen en de warme sfeer opnieuw proeven!”