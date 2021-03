Na vier maanden nog geen doorbraak in moordzaak zorgjuf Mieke: parket en familie doen nieuwe oproep naar getuigen

Zorgjuf Mieke Verlinden werd op 10 november dood aangetroffen in haar woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk. Ze bleek die voormiddag om het leven te zijn gebracht met 101 messteken. Aangezien de speurders na weken onderzoek nog geen doorbraak konden forceren, schakelden ze het VTM-programma ‘Faroek’ in.

Orthopedische schoenen

Er zijn immers wel enkele aanwijzingen die tot de identificatie van de dader kunnen leiden. Zo blijkt dat er naar een man gezocht moet worden die orthopedische schoenen van het merk Finn Comfort draagt. Een schoenspoor van dat merk werd in de keuken aangetroffen. Vermoedelijk droeg de dader ook blauwe latex handschoenen, want er werd een stukje naast het lichaam gevonden. Er kan ook bloed van het slachtoffer op zijn kledij hebben gezeten en de dader heeft zichzelf wellicht ook verwond.

Hoewel het opsporingsbericht in ‘Faroek’ tot meer dan 100 tips leidde, zat de gouden tip er nog niet tussen. Het parket en de familie doen daarom een nieuwe oproep naar getuigen. Wie iets of iemand heeft gezien dat in verband kan worden gebracht met de moord wordt gevraagd dit te melden via het gratis nummer 0800-30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.