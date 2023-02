Na krokusverlof schoolstraat van kracht aan Go! Campus De Vesten in hartje Herentals

Voetbal tweede nationale B Lille United incasseert in KV Turnhout tweede nederlaag op rij: “Zitten in een mindere periode”

Hoewel Lille United een nieuwkomer is in tweede nationale, heeft de Kempische fusieclub er tot hiertoe een meer dan geslaagd seizoen opzitten. De 5-2 nederlaag van zaterdagavond bij de buren van KFC Turnhout, was dan ook een kleine opdoffer. Na het verlies van vorige week tegen de beloften van Beerschot, en de nul op zes, bekijkt trainer Kris De Backer het gebeuren op een nuchtere manier.