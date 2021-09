Motorrijder (51) overleeft klap tegen duiker niet

Kempen Coalitie­wis­sel mogelijk in 20 van de 27 Kempense gemeenten

19 september Het nieuwe ‘Vlaamse decreet ter versterking van de lokale democratie’ maakt het sinds deze zomer gemakkelijker om coalitiewissels door te voeren. Zo kwam er bijvoorbeeld al een nieuwe meerderheid in Blankenberge en De Panne. Hoe zit het in de Kempen? Cijfermatig gezien, is een coalitiewissel mogelijk in maar liefst 20 van de 27 gemeenten. In 7 gevallen kan het niet omdat daar een absolute meerderheid is.