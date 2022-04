Moordverdachte juf Mieke moet eind deze maand leugendetectortest ondergaan: “Ergens is het een opluchting voor hem dat dit allemaal uitgekomen is”

Onderzoek

Uwents moest vrijdag opnieuw voor de raadkamer in Turnhout verschijnen, maar hij liet zich vertegenwoodigen door zijn raadsman. Zijn aanhouding werd zoals verwacht gehandhaafd. “Dat hadden we verwacht en gezien de ernst van de feiten hebben we ook niet om zijn invrijheidsstelling gevraagd", zegt meester Ben Crosiers. “Bovendien moeten er ook nog een aantal extra onderzoeksdaden en verhoren plaatsvinden, wordt mijn cliënt nog onderzocht door een team van psychiaters. Hij blijft wel zijn medewerking verlenen.” Die extra verhoren gaat niet alleen over Uwents zelf, maar ook ex-klasgenoten zullen door de speurders verhoord worden net als andere kinderen die bij juf Mieke in de klas hebben gezeten. Gunther Uwents zelf beseft op dit uitermate goed wat hij heeft aangericht. “Ergens is het een opluchting voor hem dat het allemaal is uitgekomen", zegt Crosiers. “Hij heeft wel verklaard dat hij al een tijdje aan het plannen was om zich aan te geven, maar het is uiteindelijk allemaal in een stroomversnelling geraakt. Hij beseft maar al te goed dat wat er gebeurd is absoluut niet is goed te praten.” Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er juist gebeurd is en waarom hij de feiten gepleegd heeft, dertig jaar nadat hij bij juf Mieke in de klas zat.