Moordenaar juf Mieke na meer dan een jaar opgepakt: ex-leerling bekent de feiten

Het uitvoerig DNA-onderzoek werd opgestart door het forensisch DNA-labo van het UZA en het NICC. In dat kader heeft de 37-jarige verdachte uit Berchem onlangs een uitnodiging van de speurders gekregen voor een verhoor en de afname van een DNA-staal. De man is een oud-leerling van juf Mieke. Nog voor het DNA-staal werd afgenomen, heeft de man bij de speurders een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten. De dertiger was niet gekend bij politie en gerecht. Hij wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Juf Mieke Verlinden werd op 10 november 2020 gruwelijk vermoord in haar eigen huis in Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals. Haar man Michel vond haar die middag in een grote plas bloed, ze was om het leven gebracht met maar liefst 101 messteken. In het huis vond de politie ook bloed van de moordenaar. Uit DNA -onderzoek bleek al dat het om een witte man moest gaan. Dit DNA wordt nu vergeleken met het DNA van de verdachte.