Moordenaar Eleanore De Strijcker overleden in cel

Beerse Van podium in Tomorrow­land­stijl tot pompoen­koets: VH Auctions veilt inboedel van failliete decorbou­wer Phixion uit Beerse

7 september Een decoratieve kerstman, een sinterklaasstoel, een pompoenkoets of een echt podium in Tomorrowlandstijl? Wie het in huis wil halen, kan nog tot donderdagavond een bod doen op één van de meer dan 800 loten die het veilingbedrijf VH Auctions aanbiedt. Zij zijn aangesteld om de inboedel van het failliete Impressive Experience You (Phixion) uit Beerse te verkopen. “Er is zelfs interesse tot Canada toe", zegt Kurt Van Hunsel van VH Auctions.