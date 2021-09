Moordenaar (25) van Eleanore sterft in cel: “Opgelucht dat haar kinderen hem nooit meer zullen ontmoeten”

Wielrennen elite z/c Thijs Mertens haalt voor het eerst het podium: “Eerste of tweede? Het maakte me niet veel uit”

6 september De koers in Neerijse was merkwaardig. Winnaar Lars Craps won voor de eerste allereerste keer. Runner-up Thijs Mertens was al even opgetogen, want hij haalde voor het eerst het podium. Enkel nummer drie, provinciaal kampioen Ruben Cumps, was een gevestigde waarde.