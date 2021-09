Moordenaar (25) van Eleanore sterft in cel: “Haar kinderen zullen hem nooit meer ontmoeten en dat lucht op, maar anderzijds blijft hij ook een mens”

HerentalsDe moordenaar van Eleanore De Strijcker is overleden in zijn cel, maar het laatste dat haar vader wil hebben is leedvermaak. Of spreken van een opluchting ook al heeft de twintiger het leven van zijn dochter ontnomen. “Het had nooit moeten gebeuren. De moord niet. Dit niet. Maar ik kan absoluut geen leedvermaak hebben in zijn overlijden”, zegt Wilfried De Strijcker.