Moord op juf Mieke (59) schokt heel Noorderwijk: “Ondenkbaar dat iemand zo'n lieve vrouw iets wil aandoen”

HERENTALS Juf (59) uit Herentals met messteken om het leven gebracht: lichaam thuis gevonden

20:06 In de Fabiolastraat in Herentals is het lichaam van een 59-jarige vrouw gevonden. Ze zou met verschillende messteken vermoord zijn. Het slachtoffer is Mieke Verlinden, een zorgjuf op een school in Noorderwijk.