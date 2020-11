Moord op Juf Mieke (59) blijft groot mysterie: “Zolang de moordenaar vrij rondloopt durven we onze kinderen niet alleen laten”

Herentals Kasteel Le Paige fonkelt als nooit tevoren dankzij 50.000 lampjes ter ere van de event-sec­tor

8 november Kasteel Le Paige baadt sinds deze week in ware sprookjesstemming. De gevel werd versierd met duizenden lichtjes door de mensen van Production Pirates. “Ieder lampje staat symbool voor één van de duizenden mensen in de event-sector die zonder werk zitten. Wanneer de lockdown voorbij is, kan men hier komen bubbel-barbecueën in een uniek kader”, klinkt het.