Meer dan driehonderd disco-dansers zakken dit weekend af naar Sport Vlaanderen

herselt/hulshout/westerlo Grootscha­li­ge politieac­tie levert tientallen pv's en inbeslagna­me van meer dan 100 kilogram vlees op

Afgelopen vrijdag organiseerde de politie Zuiderkempen een grootschalige controleactie die voornamelijk gericht was op verkeersveiligheid, diefstal en drugs. Dat resulteerde niet enkel in tientallen bekeuringen, maar ook in de inbeslagname van meer dan 100 kilogram vlees.

30 januari