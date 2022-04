Meer dan 200.000 euro subsidies voor restauratie kerkorgel Begijnhofkerk

“Wij zijn altijd zeer tevreden als er vanuit Vlaanderen geïnvesteerd wordt in onze stad en ons historisch erfgoed. Herentals is de historische hoofdstad van de Kempen en ons erfgoed is één van de hoekstenen van ons toeristisch beleid, naast onze natuur, de parken en het gezellige stadscentrum,” zegt schepen van Erfgoed en Toerisme Stefan Verraedt (N-VA).

64 beschermde monumenten in Vlaanderen

In totaal investeert minister Diependaele in heel Vlaanderen bijna 12 miljoen euro voor de restauratie van 64 beschermde monumenten. Het gaat over kleinere restauratieprojecten die al enkele jaren op de wachtlijst staan. Het gaat veelal om religieus erfgoed dat zo typerend is in het Vlaamse landschap (kerken, pastorijen, bisschoppelijke paleizen, bedevaartsoorden…), maar ook over kastelen, onderwijsgebouwen, herenhuizen, een concertzaal en een brouwerij. “Stuk voor stuk projecten die Vlaanderen mooier maken. Zoals ook het geval met het kerkorgel in de pittoreske begijnhofkerk van Herentals”, klinkt het verder.

Meer en meer subsidies voor Keizerstede

“We slagen er als stad meer en meer in om Vlaamse subsidies naar Herentals te halen. Zo is er onder andere geld om in het najaar van dit jaar te starten met de binnenrestauratie van de Lakenhal. Ook kunnen we kasteel Le Paige verder uitbouwen als hoofdpoort voor recreatie en toerisme in onze stad,” besluit de Herentalse schepen.