Meer dan 20.000 bezoekers voor Hidrodoe deze zomer: “Het leek weer zonder corona, net zoals vroeger”

HerentalsHet waterdoecentrum Hidrodoe in Herentals, beleefde een topzomer. Meer dan 20.000 bezoekers kwamen genieten, spelen, ontdekken, beleven in juli en augustus, de beste zomer sinds 2018. De populariteit van Hidrodoe lag niet alleen aan het warme zomerweer.

Met de hoge temperaturen de afgelopen maanden was een bezoekje aan waterparadijs Hidrodoe in Herentals een verfrissend uitje voor jong en oud, maar er is meer volgens manager bij Hidrodoe Hilde De Laet. “Uiteraard zoeken mensen verkoeling bij warme temperaturen, en dan is de Blauwe Watertuin van Hidrodoe ideaal”, weet ze. “De airconditioning in het binnengedeelte, bleek ook voor veel bezoekers een pluspunt. Maar dat alleen kan het succes niet verklaren. We merken echt dat ouders en grootouders op zoek zijn gegaan naar een unieke daguitstap waarbij de kinderen niet verloren lopen in de massa en iets bijleren.”

Quote Het geeft een geweldig gevoel om te zien dat zovelen Hidrodoe uitkozen vor een leuke vakantie-uit­stap en dat ze zich super amuseerden Hilde De Laet (Hidrodoe)

Met de twee voorgaande coronajaren is deze succeszomer een grootse opsteker voor het hele team dat aan de slag is bij het Herentalse Hidrodoe. “Het geeft een geweldig goed gevoel om te zien dat zoveel families, groepen en vrienden Hidrodoe uitkozen voor een leuke vakantie-uitstap en dat ze zich super amuseerden”, klinkt het. “De Corona-perikelen leken ver weg, het was weer zoals vroeger, heerlijk! Onlangs nog werd Hidrodoe genomineerd voor de Children in Museums Award van HandsOn!, een mooi compliment uit internationale hoek.”

Hidrodoe krijgt dankzij deze nominatie z’n plekje tussen enkele straffe andere kindermusea. Het staat samen op de shortlist van Children in Museums Award met het Hans Christian Andersen Huis in Denemarken, het Kindermuseum in Zwitserland, Anoha in Duitsland, de National Gallery in Slovenië en het Leeds Museums en Galleries in het Verenigd Koninkrijk. Hidrodoe is de enige genomineerde die uit ons land komt.

Feestjaar

2023 is voor Hidrodoe een jubileumjaar en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan zo blijkt. “Er staat heel wat op de planning waaronder een grote renovatie van de Watermaker en een wintereditie Hidrodoe. Bovendien bestaat Hidrodoe volgend jaar 20 jaar, dat moet gevierd worden. Stilstaan? Daar doen we in Hidrodoe niet aan mee”, aldus de fiere manager.

