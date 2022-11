Meer dan 2.500 fietsers bollen dagelijks over brug Herenthoutseweg

Geel Thomas Mo­re-studenten genomi­neerd voor prestigieu­ze NutriFacts Award met eindwerk over microalgen: “Eerste keer voor onze hogeschool”

Studenten Voedings- en Dieetkunde Marie Tampère, Silke Vannuffelen en Sofie Hermans van de Thomas More-hogeschool in Geel hebben een nominatie op zak voor de NutriFacts Award, een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het Voedings- en Gezondheidscongres. Hun eindwerk over hoe we microalgen in gerechten kunnen verwerken wist de jury te bekoren. Voor de hogeschool is het bovendien nog maar de allereerste nominatie voor deze prijs.

18 november