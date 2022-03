Marmeren buste ‘De waternimf’ van kunstenaar Fraikin komt in handen van Herentalse stadsarchief

HerentalsHet Herentalse stadsarchief heeft ‘De waternimf’ van kunstenaar Charles Auguste Fraikin uit het legaat van Jan Cools opgehaald uit zijn woonst. Meteen de eerste marmeren Fraikin in de Herentalse collectie die het plaasteren origineel mooi aanvult. Jan Cools is een voormalig leerkracht aan het Sint-Jozefscollege en overleed in 2020.

De erg succesvolle 19de eeuwse kunstenaar Fraikin groeide op in Herentals, maar woonde en werkte voornamelijk in Schaarbeek. Van ‘De Waternimf’, die hij in de late jaren 1840 creëerde, werden slechts enkele marmeren versies gehouwen. “Eén hiervan werd besteld door Louis d’Orléans, prins van Condé. Hoewel we niet met zekerheid kunnen vertellen dat het dit exemplaar betreft, is de geschonken buste in uitzonderlijk mooie staat en zou het zeker niet misstaan in een prinselijk paleis”, vertelt schepen Stefan Verraedt (N-VA).

Volledig scherm Een oud beeld van het Fraikinmuseum op de zolder van de Lakenhal in Herentals © Collectie Kempens Erfgoed

In 1890 schonk Fraikin zijn indrukwekkende gipsen collectie van enkele honderden beelden aan zijn geboortestad Herentals. De volledige collectie was jarenlang te bewonderen in het Fraikinmuseum, op de zolder van de Lakenhal. “In functie van de restauratie van de Lakenhal en de thuiskomst van de collectie, waarvan de werken binnenkort zullen starten, wordt gezocht naar een geschikte plek om het beeld te exposeren. Tot dan blijft het nog eventjes in de coulissen”, aldus Verraedt.

Mooie werken

Naast de marmeren buste ‘La Fee de L’eau’, die hij op een kunstveiling kocht, schonk de overleden Jan Cools nog twee mooie werken aan het stadsarchief: het boek ‘Diva Virgo Candida’ uit 1650, een prijsboek dat in 1706 uitgereikt werd aan de beste studenten van het Herentalse Augustijnencollege, en een negentiende-eeuwse facsimile (een exacte replica van een oude druk of manuscript) van de oudste, gekende kaart van Herentals. Deze kaart, gemaakt door Jacob van Deventer in 1558, is een enorm belangrijke getuige van de Herentalse stadsontwikkeling doorheen de eeuwen en is nu fysiek te bewonderen in ons stadsarchief.