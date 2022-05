Marketingbureau gaat op zoek naar vzw om dagje gratis advies te geven: “Een uitdaging die ons zoveel energie geeft”

HerentalsDe zomer is in aantocht en dus slaat men bij Think Tomorrow uit Herentals de handen in elkaar voor hun jaarlijks dagevenement, Midsummer Madness. Het Kempense digitaal marketingbureau werkt al voor de zevende keer een gratis, creatieve campagne uit voor een vzw.

“Jaarlijks organiseren wij hetzelfde evenement, namelijk Midsummer Madness”, vertelt Herenthoutenaar Kevin Heylen van Think Tomorrow. “Die dag staat dan volledig in het teken van een vzw die ons digitaal marketingadvies goed kan gebruiken. We werken op een zomerse locatie een heus campagneconcept uit met ons team van marketeers, developers en social media specialisten.”

Zowel visuele als tekstuele elementen worden door Think Tomorrow uitgedacht om het campagneconcept zo stevig mogelijk vorm te geven. Daarna kan de vzw er zelf mee aan de slag gaan of de hulp van het marketingbureau inschakelen tegen voordelige prijs. “Alle verschillende teamleden op zo een korte tijd in dezelfde richting krijgen, dat is pure madness. Toch gaan we die uitdaging aan, want het geeft tegelijk zo veel energie", verduidelijkt Heylen.

Gezegde

Elk bedrijf heeft nood aan digitale ondersteuning, ook de vele vzw’s en vaak hebben zij de middelen en expertise niet in huis om hun boodschap de wereld in te sturen. Omdat iedereen een eerlijke, digitale kans verdient, biedt Think Tomorrow hun expertise één dag gratis aan. “Met onze marketingkennis die we die dag bundelen en later presenteren, bieden we de vzw in kwestie een opstapje binnen de harde marketingwereld, waarmee het perfect zelf aan de slag kan. Alles draait deze dag dan ook om één bekend gezegde: Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.”

Daarnaast ziet Kevin Heylen deze dag ook als een teambuilding. “Door zo intens met elkaar samen te werken, scherpen we onze communicatievaardigheden aan en plaatsen we onszelf in een situatie waarin we rekening moeten houden met elkaar. We durven gerust zeggen dat Midsummer Madness onze meest succesvolle teambuilding per jaar is, want ons team is de dagen en weken na het event voelbaar hechter.”

Inschrijvingsformulier

Elke vzw die zich inschrijft, heeft evenveel kans voor de ondersteuning. Bij het inschrijvingsformulier moet men een motivatie achterlaten waarom men vindt dat ze extra aandacht verdienen. “Als alle inschrijvingen binnen zijn, gaan we met ons team aan het lezen. We selecteren dan de verhalen die ons het hardst raakten en daar komt uiteindelijk één winnaar uit.” Inschrijven kan nog tot en met 3 juni via midsummermadness.be.