Man met rijverbod verzint verlies van rijbewijs: 6 maanden celstraf

Wuustwezel Marc Herremans lanceert ‘superfood’-ont­bijt op basis van havermout: “Speciaal voor mensen die dat gezonde ontbijt willen, maar waar de tijd ontbreekt”

Voormalig triatleet en drijvende kracht achter To Walk Again, Marc Herremans, lanceert samen met kameraad Kevin Roofthooft een ‘superfood’ ontbijt op basis van havermout. X-OATS is volgens de bedenkers een stuk gezonder en beter dan klassieke proteïneshakes. “De onze zitten boordenvol vezels en bovendien is het ook nog eens een klimaatneutraal product.”

11 november