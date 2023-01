Man dwingt ex om zich te prostitueren in ruil voor cocaïne

De politiezone Neteland kreeg op 13 oktober 2021 een anonieme tip dat A.M. uit Herentals zijn ex-vriendin tegen haar wil vasthield in zijn appartement. Toen de inspecteurs naar het adres trokken, kwam de jonge vrouw wenend uit het appartement gelopen. Ze verklaarde dat ze tegen haar wil zich moest prostitueren. De afspraakjes werden gemaakt via een account op redlights.be. De vrouw moest het geld dat ze kreeg voor haar diensten afgeven. Ze kreeg tijdens haar verblijf cocaïne van de man, die in zijn appartement zijn dagen met een enkelband doorbracht.