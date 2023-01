Man (47) met jarenlang rijverbod verzint 'verlies van rijbewijs' om nieuw te bekomen

Wechelderzande Speelzone aan Hof d’Intere valt in de prijzen

De avontuurlijke speelzone aan Hof d’Intere in Wechelderzande is in de prijzen gevallen. Bij de creatie van de speelzone zette de gemeente in op het gebruik van natuurlijke materialen. De speelzone werd eerste bij de Openbaargroen Awards van de Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) in de categorie speelgroen.

5 januari