Man (23) houdt zich paar dagen na eerste veroordeling al opnieuw bezig met kinderporno: “Risico op afwijkend seksueel gedrag is groot”

HerentalsEen 23-jarige man uit Herentals riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden voor het verspreiden van kinderporno. Opvallend: de man werd in september 2019 al eens veroordeeld. Maar amper een paar dagen later was hij al opnieuw met kinderporno bezig. “Er is een verhoogd risico op afwijkend seksueel gedrag in de toekomst”, waarschuwt een deskundige.