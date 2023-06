Maatwerkbedrijf TWERK valt in prijzen met rustgevende video: “Volgende maanden enkele keren te bekijken op Kanaal Z”

TWERK het kleinste maatwerkbedrijf van Vlaanderen dat vanuit Herentals opereert, viel vorige week in de prijzen. Niet met hun chocolade, zoals dat in het verleden wel eens het geval was, maar met een video. Op de Video Experience Day van AP Hogeschool en Kanaal Z, een festival voor bedrijfsfilms, schoten ze de hoofdvogel af in de categorie ‘Sensibilisering’.