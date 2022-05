Maatwerkbedrijf Kaliber groeit uit tot volwaardige speler in economie: “Onze medewerkers komen iedere dag met een lach binnen, zo onderscheiden we ons”

HerentalsDankzij een interne groei en heel wat high-tech investeringen, is Kaliber afgelopen jaren gegroeid tot meer dan een maatwerkbedrijf. Hiermee wil de Herentalse kmo zich 100% profileren als betrouwbare logistieke partner. Onder meer de nieuwe website draagt bij tot de groei van het bedrijf. “Nog al te vaak krijgen kwetsbare groepen geen kansen in de economie”, klinkt het bij CEO Wim Dewindt.

Zij die denken dat ze de Zuidkempische Werkplaatsen nog kennen van vroeger, vergissen zich. Ondertussen is het bedrijf er eentje van een heel ander kaliber. CEO Wim Dewindt stelt Kaliber voor als een bedrijf onder de bedrijven. Eentje dat gekend is omwille van de duurzame aanpak en het inclusieve medewerkersbeleid. “Met 265 werknemers zijn we één van de grotere werkgevers van de stad Herentals. Een ware referentie in de Kempen die bovendien ook aandacht heeft voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.”

Quote Dankzij extra arbeids­krach­ten, opleidin­gen en een extra vestiging grote sprong gemaakt, maar ook door nieuwe high-end infrastruc­tuur en digitalise­ring CEO Wim Dewindt

Het bedrijf gaat niet voor een nieuwe naam of logo, maar wil diepgaander een switch maken, meer bepaald in de communicatie rond hun dienstverlening. “ Daarvoor gaan we heel strategisch te werk. Alle externe communicatie verloopt nu heel doordacht. Dat merk je bijvoorbeeld aan onze nieuwe website. De voorbije jaren hebben we een grote sprong vooruit gemaakt. We hebben ingezet op extra arbeidskrachten, opleidingen voor onze medewerkers en een extra vestiging. Maar ook nieuwe, high-end infrastructuur en de digitalisering van heel wat processen zijn recente realisaties”, klinkt het verder.

Lees verder onder foto

Volledig scherm Medewerkers aan de slag bij maatwerkbedrijf Kaliber © rv

Hét handelsmerk van Kaliber is kwalitatief handwerk. Dat gaat van verpakken en herverpakken tot de montage van producten en uitgebreid logistiek werk. “Het unieke aan ons verhaal? We proberen hiermee ook de kwetsbare groepen in de samenleving tewerk te stellen”, klinkt het verder. “Want nog te vaak krijgen deze groepen geen kansen in de economie. Alsof mensen met autisme, een angststoornis, een moeilijk psychosociaal verleden of mensen met een handicap geen talenten hebben. Integendeel.”

Bouwactiviteit

Qua activiteiten is Kaliber de laatste jaren flink gegroeid. Zo doet men nu ook Knoopwerk, een duurzame bouwactiviteit, en werd de voedingsactiviteit uitgebreid met onverpakte voedingswaren. Dit maakt dat Kaliber een volledige integrale dienstverlening kan aanbieden. Daarmee is Kaliber een volwaardig deel van de economie.

Meerwaarde

De medewerkers bij het maatwerkbedrijf zijn super gedreven personen met een buitengewone focus die langdurig repetitief handwerk uitvoeren, mét behoud van de kwaliteit. “En ze doen dat elke dag met een glimlach”, vult Dewindt aan. “Dat vind je niet snel. Net daarom doet Kaliber het vaak beter dan de klassieke bedrijven. Met de juiste begeleiding en ingezet op de juiste job, zijn deze mensen altijd een meerwaarde voor het bedrijf. Dat mag geweten zijn.”