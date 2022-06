Maalderijstraat afgesloten voor straatfeest

kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: verjaar­dags­feest van Pakawi Park, wereld­feest en gezellige gezinsna­mid­dag

Nog geen plannen voor het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juni? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Aan feesten dit weekend geen gebrek. Dierentuin Pakawi Park in Olmen (Balen) viert haar derde verjaardag en ook in Zoerle-Parwijs (Westerlo), Arendonk en Geel wordt er lustig op los gefeest. In Merksplas kan je dan weer het goede doel steunen.

18 juni