Lotto-miljonair koopt winnend ticket bij tankstation in Herentals: “Nog helemaal geen idee wat ik met deze prachtige som ga doen”

hulshout/heultje Nu ook officieel: drie van de vier windturbi­nes op industrie­ter­rein Huls­hout-Heul­tje krijgen vergunning

Het nieuws dat al even in de lucht hing is woensdag ook bevestigd. Drie van de vier windturbines op het industrieterrein Hulshout-Heultje waarvoor energiebedrijf Luminus een vergunning aanvroeg zijn effectief vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

26 mei